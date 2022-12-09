Виктора Бута могут госпитализировать из-за истощения Жена Бута сообщила, что ее супруга могут госпитализировать из-за истощения

Фото: wr1/Natthawat Wongrat/Global Look Press

Россиянина Виктора Бута, отбывавшего срок в тюрьме США по обвинению в торговле оружием, могут госпитализировать из-за истощения, рассказала его жена Алла, передает Telegram-канал SHOT. По словам супруги, на здоровье Бута могли сказаться давние болезни.

Он проснется когда, будем завтра с врачами разбираться: или госпитализировать его на несколько дней в больницу для полного обследования, постановки диагноза, анализов. Это не пустые слова. Это реально тяжелое состояние. Его беспокоит общее состояние здоровья, — рассказала Алла Бут.

Ранее Бут сообщил, что главным его планом на ближайшее время является возможность выспаться. Он подчеркнул, что не спал около трех суток и уже начал ощущать провалы в реальности.

8 декабря после длительных переговоров США и России Бута обменяли на баскетболистку американской сборной Бриттни Грайнер, которая была арестована за контрабанду наркотиков. Обмен заключенными произошел в аэропорту Абу-Даби.

Бут находился под стражей в США с 2008 года, он был арестован в Таиланде по запросу Вашингтона. Его осудили за подготовку сговора с целью убийства американцев и за материальную поддержку терроризма. Россиянин своей вины не признал.

Вернувшийся из американского заключения в апреле 2022 года Константин Ярошенко, в свою очередь, назвал освобождение Бута победой МИД России и спецслужб страны. Он заявил, что предприниматель сейчас испытывает огромное счастье, которое невозможно описать словами.