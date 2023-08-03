«Википедию» оштрафовали еще на три миллиона рублей «Википедию» вновь оштрафовали на три миллиона рублей за неудаление фейков об СВО

Мировой судебный участок в Москве еще раз оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, которая является владельцем русскоязычной «Википедии», за отказ удалить материалы с недостоверной информацией о военной операции России на Украине. Суд назначил штраф в размере трех миллионов рублей.

Признать компанию Wikimedia Foundation виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ <...> и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей, — огласил решение судья.

Согласно материалам дело, РКН требовал удалить две статьи, содержащих недостоверную информацию о военной операции. В частности, в одном из материалов рассказывается о названии СВО и приводится сравнение с другими военными конфликтами. Во второй статье содержится информация о возможном применении ядерного оружия в ходе операции на Украине.

В начале июня Мировой судебный участок в Москве уже штрафовал компанию Wikimedia Foundation на три миллиона рублей. Причиной стал отказ удалить статью об украинcком националистическом полке «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Весной Роскомнадзор заявлял, что «Википедия» проигнорировала 200 уведомлений ведомства об удалении запрещенной информации. Сейчас на ресурсе по-прежнему доступны 137 материалов, к которым у надзорного ведомства есть претензии. Кроме материалов, связанных с СВО, речь идет о контенте про суицид и запрещенные вещества.