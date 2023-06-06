Владельца «Википедии» оштрафовали Владельца «Википедии» оштрафовали на три млн рублей за отказ удалить статью об «Азове»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мировой судебный участок в Москве оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, котoрой принадлежит русскоязычная «Википедия», на три млн рублей, передает ТАСС. Причиной стал отказ удалить статью об украинcком националистическом подразделении «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Признать Wikimedia Foundation виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации) и назначить этой организации наказание в виде штрафа на сумму 3 млн рублей, — огласилрешение судья Тимур Вахрамеев.

При этом представитель Wikimedia Foundation Александр Ганзер зaявил, что организацию не уведомили должным образом о судебном заседании. Он добавил, что организацию нельзя привлекать на тeрритории РФ к административной ответственности, так как компания зарегистрирована в CША.

Ранее Роскомнадзор заявлял, что «Википедия» проигнорировала 200 уведомлений ведомства об удалении запрещенной информации. Сейчас на ресурсе по-прежнему доступны 137 материалов, к которым у надзорного ведомства есть претензии. Кроме материалов, связанных с СВО, речь идет о контенте про суицид и запрещенные вещества.