Видеохостинг Rutube вновь заработал после кибератаки

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Видеохостинг Rutube вновь заработал после кибератаки. После завершения IT-инженерами работ по восстановлению массива данных платформа снова доступна для пользователей.

Мы успешно завершили первый этап восстановления функционала платформы и намерены запустить видеохостинг сегодня. В данный момент на платформе проводится нагрузочное тестирование и дополнительная проверка на уязвимость, — сообщил гендиректор площадки Александр Моисеев.

Сбой в работе платформы произошёл 9 мая. Источник издания The Village счёл, что причиной проблем сайта Rutube является утечка кодов доступа к сайту. По данным собеседника издания, в результате кибератаки был «полностью удален код сайта», в результате чего есть вероятность, что хостинг «не подлежит восстановлению».

Информацию The Village опровергла пресс-служба Rutube. В компании подтвердили, что восстановление хостинга займёт больше времени, чем предполагалось, однако это связано с большим массивом данных, хранящимся на серверах.

Ранее украинский вице-премьер Михаил Фёдоров заявил, что Украина причастна к сотням кибератак против предприятий и компаний из России и Белоруссии. По его словам, Киев несёт ответственность за более 660 кибератак и DDoS-атак.