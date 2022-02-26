ВГТРК и Первый канал заявили о выходе из Европейского вещательного союза

В Ростовской области была зафиксирована стрельба с украинской стороны, об этом сообщает пресс-служба ФСБ РФ. Также в ведомстве сообщили, что на территорию региона упали три мины калибра 120 мм. Отмечается, что пострадавших нет.

Пограничным управлением ФСБ России по Ростовской области зафиксирована стрельба со стороны Украины и падение на территорию Российской Федерации в районе н. п. Нижнекамышинский Миллеровского района Ростовской области трёх 120-мм мин....