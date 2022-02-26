ВГТРК и Первый канал заявили о выходе из Европейского вещательного союза
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
17:20, 26 февраля 2022
Читайте нас в Google Новости
Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), Первый канал и радиодом «Останкино» объявили о своем выходе из Европейского вещательного союза (ЕВС), сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вещателей. Такая мера является ответом на отстранение России от Евровидения.
Первый канал, ВГТРК и радиодом «Останкино» объявляют о выходе из Европейского вещательного союза в качестве ответной меры на отстранение России от участия в конкурсе песни «Евровидение-2022», которое мы расцениваем как неуместное политическое жертвоприношение на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитический статус, — говорится в сообщении.
Накануне ЕВС отказал российским музыкантам в участи в конкурсе «Евровидение» в этом году, который должен пройти в Италии. Как сообщается, такое решение было принято из-за действий РФ на Украине.