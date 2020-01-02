https://static.news.ru/photo/8f464098-2da1-11ea-bc9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Ветеринарные врачи советуют владельцам домашних животных не кормить питомцев с новогоднего стола. Также хозяевам не следует сильно шуметь, чтобы не вызвать у питомцев стресс.

Кормление с праздничного стола чревато для собак и кошек перееданием, отравлением из-за непривычной пищи, другими проблемами со здоровьем. К тому же питомец может проглотить зубочистку или шпажку. Кошки, еноты, хорьки могут сами забираться на столы и хозяйничать там, пишет АГН «Москва».

Если животное испытывает боли при надавливании на живот или при движении, его надо немедленно показать врачу. При этом транспортировать питомца нужно очень аккуратно, чтобы не травмировать его внутренние органы.

Причиной плохого самочувствия домашнего любимца может стать стресс из-за шума. Он может забиваться в укромные места, всё время дрожать и отказываться от пищи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ветеринары напомнили о том, что игрушки «прилипалы» из сетевых магазинов очень опасны для кошек и маленьких собак и могут убить животное. Игрушки очень мелкие, но при этом из-за своей конструкции могут застрять в горле или кишечнике небольшого животного.