https://static.news.ru/photo/e21272b8-eb2c-11e9-b9b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Комитет ветеринарии дал советы по выбору питомцев, помогающих вернуть душевное равновесие, если нет возможности завести кошку, собаку, кролика или морскую свинку.

По мнению специалистов, помочь в борьбе со стрессами могут рыбки, креветки и муравьи. Новичкам в аквариумистике советуют обратить внимание на гуппи: они ярко и красиво выглядят и требуют минимального ухода. Рыбок данио и неонов можно поселить вместе, они хорошо уживаются и дополняют друг друга эстетически. Другой вариант — голубой кубинский рак: за ним интересно наблюдать, когда он роется в грунте в поисках еды. А креветки почистят водоросли от грязи, пишет АГН « Москва ».

При этом эксперты настоятельно рекомендуют отдать предпочтение классическим прямоугольным аквариумам — круглые ёмкости по ряду причин вредят здоровью рыбок.

Ещё интереснее, чем за рыбками, наблюдать за муравьями, считают эксперты. Но советуют покупать не модные формикарии с гелевым наполнителем, а настоящие муравьиные фермы с несколькими камерами и ареной (местом, где насекомые собирают корм), и беречь их от прямых солнечных лучей.

Как писал News.ru ранее, россияне в стрессовых ситуациях предпочитают искать помощи у родных и друзей. Согласно опросу ВЦИОМа, 88% из них никогда не обращались к профессиональным психологам. Делятся своими проблемами и переживаниями с профессионалами преимущественно женщины (15%), респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (18%) и от 25 до 34 лет (16%).