Ветеринар заявил о сильной нехватке в Подмосковье клиник для животных

В Подмосковье сильно не хватает ветеринарных клиник, сообщил ветеринар, президент Союза кинологических организаций Владимир Уражевский «Радио 1». В действующих же клиниках граждане ждут приёма по несколько часов, этого не должно быть, отметил он. При этом важно, чтобы были доступны разные специалисты.

В Подмосковье катастрофически не хватает, во-первых, ветеринарных клиник. Те, что есть, переполнены, люди часами ждут, это большая проблема. В клиниках должны быть не только конкретные услуги (поставить прививку, провести операцию и так далее), но и общение, консультации. Должен быть зоопсихолог, который может подсказать, как правильно обращаться с животным, — сказал Уражевский.

Он добавил, что нужны и узкоспециализированные специалисты в сферах диетологии, хирургии и других. Второй проблемой, помимо дефицита в области, Уражевский назвал «разовые клиники», требующие за услуги слишком много и не оказывающие качественную помощь.

Ранее ветеринарный врач сети ветклиник VetGlobal Дмитрий Тихонов рассказал, как правильно перевести питомца на натуральный корм. Он отметил, что еда со стола, особенно жареные продукты, категорически не подходит для кошек и собак и может им навредить. Готовить для животного нужно отдельно. Для собак подойдут каши с нежирным мясом — говядиной, кониной, птицей. Что же касается кошек, то их медик рекомендует перевести на сырое мясо.