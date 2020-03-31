https://static.news.ru/photo/eddeb7e8-7338-11ea-a9cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Сдача собаки в аренду приводит к стрессу для животного, что, в свою очередь, может негативно сказаться на здоровье питомца. Об этом в разговоре с журналистами предупредила декан ветеринарно-биологического факультета московской академии ветеринарной медицины (МГАВМиБ), профессор кафедры биологии и вирусологии, доктор биологических наук Елена Ярыгина.

Эксперт подчеркнула, что домашние животные привыкли жить в определённом месте, у них есть устоявшийся режим нахождения в доме и прогулок по улице. Собаки гуляют со своими хозяевами, а контакт с незнакомым человеком в незнакомом месте приводит животное в стрессовое состояние.

Как отметила Ярыгина, просить кого-то погулять со своим питомцем можно только в том случае, если у самого хозяина нет физической возможности сделать это самостоятельно. В противном случае — это негуманно по отношению к собаке.

Режим изоляции позволяет выходить из дома по необходимости в аптеку, в продуктовый магазин, и предложение об аренде животных для недолгих прогулок по улице не имеет смысла, — приводит слова ветеринара «Москва 24».

Как ранее передавал NEWS.ru, в период действия режима изоляции на территории Москвы в городе процветает рынок онлайн-услуг. Одной из них является аренда собаки. Дело в том, что в условиях изоляции человек по правилам может выгуливать питомца в радиусе 100 метров от места жительства. После долгого пребывания в четырёх стенах многие рады шансу устроить для себя хотя бы такую прогулку.