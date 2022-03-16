Ветеринар рассказал, как правильно перевести питомца на натуральный корм

Ветеринарный врач сети ветклиник VetGlobal Дмитрий Тихонов рассказал, как правильно перевести питомца на натуральный корм. Он отметил, что еда со стола, особенно жареные продукты, категорически не подходят для кошек и собак, так как могут нанести непоправимый вред их здоровью, пишет «МК в Новосибирске».

В блюдах, которые мы для себя готовим, содержится соль и специи. Это вызывает воспалительные процессы в организме животного, гастрит, панкреатит и другие заболевания. Также это чревато кормовым стрессом — это что-то похожее на пищевое отравление, — пояснил специалист.

Врач посоветовал кормить животных покупным кормом, однако, если такой возможности в текущих условиях нет, можно перевести их на натуральное питание. По его словам, перевод занимает несколько дней — к старому корму нужно подмешивать новый, постепенно увеличивая порцию новой снеди для любимца.

При этом готовить для животного нужно отдельно. Для собак подойдут каши с нежирным мясом — говядиной, кониной, птицей. Также можно добавлять и субпродукты, однако в этом случае Тихонов советует использовать птичьи потроха. Что же касается кошек, то их медик рекомендует перевести на сырое мясо, нарезанное крупными кусками — такой рацион максимально приближен к естественному питанию хищника в природной среде. Также в натуральный корм рекомендуется добавлять витаминные добавки.

Тем не менее, предупредил ветеринар, питомец всё равно может не принять новый корм, и это нормально. По его словам, такое поведение животного может быть связано с его особенностями организма.

Ранее заслуженный ветеринарный врач РФ, президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа отреагировал на слухи о том, что в России нет аналогов, которые заменили бы иностранные лекарства для домашних питомцев. Эксперт в разговоре с NEWS.ru заявил о том, что лекарств для животных в стране сейчас в достатке, переживать за их отсутствие на полках не нужно.