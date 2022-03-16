Ветеринар рассказал, как правильно перевести питомца на натуральный корм
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
14:34, 16 марта 2022
Фото: unsplash.com
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Ветеринарный врач сети ветклиник VetGlobal Дмитрий Тихонов рассказал, как правильно перевести питомца на натуральный корм. Он отметил, что еда со стола, особенно жареные продукты, категорически не подходят для кошек и собак, так как могут нанести непоправимый вред их здоровью, пишет «МК в Новосибирске».
В блюдах, которые мы для себя готовим, содержится соль и специи. Это вызывает воспалительные процессы в организме животного, гастрит, панкреатит и другие заболевания. Также это чревато кормовым стрессом — это что-то похожее на пищевое отравление, — пояснил специалист.
Врач посоветовал кормить животных покупным кормом, однако, если такой возможности в текущих условиях нет, можно перевести их на натуральное питание. По его словам, перевод занимает несколько дней — к старому корму нужно подмешивать новый, постепенно увеличивая порцию новой снеди для любимца.
При этом готовить для животного нужно отдельно. Для собак подойдут каши с нежирным мясом — говядиной, кониной, птицей. Также можно добавлять и субпродукты, однако в этом случае Тихонов советует использовать птичьи потроха. Что же касается кошек, то их медик рекомендует перевести на сырое мясо, нарезанное крупными кусками — такой рацион максимально приближен к естественному питанию хищника в природной среде. Также в натуральный корм рекомендуется добавлять витаминные добавки.
Тем не менее, предупредил ветеринар, питомец всё равно может не принять новый корм, и это нормально. По его словам, такое поведение животного может быть связано с его особенностями организма.
Ранее заслуженный ветеринарный врач РФ, президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа отреагировал на слухи о том, что в России нет аналогов, которые заменили бы иностранные лекарства для домашних питомцев. Эксперт в разговоре с NEWS.ru заявил о том, что лекарств для животных в стране сейчас в достатке, переживать за их отсутствие на полках не нужно.