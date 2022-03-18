Ветеринар рассказал, из-за чего питомцы едят несъедобные предметы

Домашние животные грызут несъедобные предметы из-за болезни, неправильного питания или особенностей поведения, сообщил ветеринар Станции по борьбе с болезнями животных ЦАО Игорь Жуков «Москве 24». Питомец может так среагировать на то, что надолго остался дома в одиночестве.

Для таких случаев существуют сахарные кости, лакомства из сухожилий и субпродуктов — они обычно занимают домашних животных надолго. Однако с этой проблемой лучше сразу идти к ветеринарному специалисту, — сказал Жуков.

Если тяга к несъедобным вещам вызвана не проблемами со здоровьем, животное можно отучить от этого: больше с ним гулять.

Ранее ветеринарный врач сети ветклиник VetGlobal Дмитрий Тихонов рассказал, как правильно перевести питомца на натуральный корм. Он отметил, что еда со стола, особенно жареные продукты, категорически не подходит для кошек и собак и может им навредить. Готовить для животного нужно отдельно. Для собак подойдут каши с нежирным мясом — говядиной, кониной, птицей. Что же касается кошек, то их медик рекомендует перевести на сырое мясо.

В свою очередь специалист по физиологии домашних животных Ангелина Сиротина рассказала, как перевести питомца с импортного корма на аналоги. Она считает, что количество жира и белка в старом и новом кормах должно быть одинаковым, так у животного не будет проблем с перевариванием.