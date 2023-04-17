Ветеринар раскрыл последствия жестокого обращения с домашними животными Ветеринар Галкин: жестокое обращение с домашними животными может сделать их агрессивными

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жестокое поведение по отношению к домашним животным может сделать питомцев агрессивными и опасными, рассказал NEWS.ru ветеринар Богдан Галкин. По его словам, насилие наносит не только физический, но и эмоциональный вред зверю.

В некоторых случаях психика животного настолько ломается, что оно становится опасным для человека и общества, и были случаи, что ни хорошее обращение, ни помощь специалиста, например, кинолога, не помогали социализировать животное, — объяснил Галкин.

Он добавил, что кошки после жестокого обращения зачастую испытывают агрессию, не доверяют никому и по возможности вообще избегают людей. Если насильственные методы используются на собаках, то они также могут неадекватно реагировать на других людей и животных, отметил Галкин. По его словам, у них проявляются страх, агрессия, повышенная или пониженная активность, лай и другое поведение, которое ранее было нетипичным.

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