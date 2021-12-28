«Ветераны России» поддержали решение ВС РФ ликвидировать «Мемориал»

Глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов в беседе с NEWS.ru поддержал решение Верховного суда РФ ликвидировать международное общество «Мемориал» (организация, исполняющая функцию иноагента) по иску Генпрокуратуры РФ (ГП). По его словам, задача этой организации — «охаять СССР, фальсифицировать историю и обелить нацистов». Заседание в инстанции состоялось 28 декабря.

Мы поддерживаем решение Верховного суда Российской Федерации, поддерживаем иск Генеральной прокуратуры в отношении «Мемориала». Их («Мемориала». — NEWS.ru) задача — охаять СССР, фальсифицировать историю, обелить нацистов. На что они опираются, зачем это делают? Надо задавать вопросы их покровителям. Наша цель — защита конституционного строя, придерживаться стратегии национальной безопасности РФ, — подчеркнул Резяпов.

Сторона защиты намерена подать апелляцию на решение ВС. Некоторые представители общественности остались недовольны вердиктом Верховного суда.

Накануне «Ветераны России» попросили Следственный комитет и Генпрокуратуру привлечь руководство и сотрудников «Мемориала» к ответственности за «отрицание, умышленное замалчивание и фальсификацию фактов преступлений нацистских пособников путём увековечивания их памяти как жертв политических репрессий в СССР».

Авторы инициативы назвали 19 фамилий, обнаруженных в базе данных жертв «Мемориала». «Ветераны России» сообщили, что указанные лица были пособниками нацистской Германии.

После этого в Генпрокуратуре России призвали Верховный суд ликвидировать «Мемориал». В ведомстве обвинили организацию в систематическом игнорировании законов, спекуляциях на теме репрессий и создании лживого образа СССР.

«Мемориал» внесли в реестр иноагентов в 2016 году. В течение нескольких лет суды неоднократно штрафовали организацию за нарушение соответствующего закона.