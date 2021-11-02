«Ветераны России» отреагировали на смерть старейшего участника ВОВ в России

Председатель Общероссийского общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов высказался по поводу смерти старейшего в России участника Великой Отечественной войны Тимофея Марзоева. Как он рассказал NEWS.ru, ветераны смогли дожить до 100 лет и больше благодаря «заботе нашего государства о них».

В наши дни число тех, кто непосредственно принимал участие в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны, проще говоря фронтовиков, на 1 января 2021 года составляло 55 722 человека. Буквально с каждым днём их становится всё меньше и меньше. Всем им уже не меньше 94 лет, арифметика здесь простая — в последний военный 1945 год, в год призыва, им могло быть 18 лет. С окончания войны прошло уже 76 лет, — рассказал Резяпов.

Он также отметил, что среди маршалов Победы, тех, кто командовал родами войск и фронтами в годы войны, лишь Александр Василевский умер в почтенном возрасте — в 82 года. А, к примеру, маршал Фёдор Толбухин скончался в 1949 году в возрасте 55 лет.

Наши ветераны, которым без малого почти 100 лет, живы благодаря в том числе заботе нашего государства о них. Сегодня мы — потомки участников Великой Отечественной войны, в неоплатном долгу перед ними за их стойкость, самоотверженность, проявленные ими в военные годы, — подчеркнул общественник.

По его словам, любая война — это огромное людское горе, гибель сыновей и не дождавшиеся их матери. Поэтому, как отметил Резяпов, нужно сделать всё, чтобы больше никто не умирал от войны на нашей земле.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии ушёл из жизни старейший по версии Книги рекордов России ветеран ВОВ Тимофей Марзоев. Ему было 105 лет. В годы боевых действий ветеран принимал участие в освобождении Кавказа, воевал на Украине, в Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, дошёл до Австрии.