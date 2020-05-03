Ветеран ВОВ из России собрала почти миллион рублей на поддержку врачей

https://static.news.ru/photo/e68eb770-8d7f-11ea-8f12-fa163e074e61_660.jpg Зинаида Корнева Фото: YouTube

Ветеран Великой Отечественной войны из Санкт-Петербурга Зинаида Корнева, которой исполнилось 98 лет, смогла набрать 900 тысяч рублей на поддержку петербургских врачей, которые ведут борьбу с коронавирусной инфекцией.

Женщина начала собирать средства 1 мая 2020 года, сообщает Life.ru.

Отмечается, что Зинаиду Корневу вдохновил пример британского ветерана Второй мировой войны Тома Мура. Мужчина прошёл вокруг своего дома 100 раз в поддержку британских врачей. Ему удалось собрать приблизительно £30 млн.

Зинаида Корнева записала видео, в котором поблагодарила британца и назвала его «сильным человеком и настоящим солдатом».

Вы, британцы, — молодцы, что так поддерживаете своих врачей. Том, хочу вам сделать подарок ко дню рождения — связать носки. Пусть они с любовью из России согревают вас, — привели слова женщины на портале esquire.ru.

Изначально ветеран Великой Отечественной войны из Санкт-Петербурга хотела собрать 300 тысяч рублей. Однако за короткое время женщина набрала почти 1 млн рублей. Она обещала рассказывать различные военные истории до 9 мая, так как не может пройти 100 раз вокруг своего дома, как Томас Мур.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус наградил британского ветерана Второй мировой войны Томаса Мура. Ветеран начал сбор пожертвований на борьбу с коронавирусом в марте 2020 года. Изначально он рассчитывал собрать не более £1000.