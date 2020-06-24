Ветеран показал часы, которые ему подарил Путин

https://static.news.ru/photo/c5eee44a-b62e-11ea-b4b6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Куц Фото: Нарский В.В/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org

Подарок президента России Владимира Путина продемонстрировал журналистам участник Великой Отечественной, воевавший и в советской и в американской армии Владимир Терентьевич Куц.

Путин, как рассказал ветеран, подарил ему часы в Нормандии.

На годовщине открытия Второго фронта он вручил мне эти часики, — сказал Куц корреспонденту RT.

Ветеран похвастался и гравировкой, которая нанесена на тыльную сторону корпуса часов. Там написано «от президента России».

Владимир Куц остался единственным живым солдатом, который сражался и за СССР, и за США. Знаменитый ветеран является обладателем множества наград не только советских и российских, но и американских, в том числе медали «Пурпурное сердце». Эту награду в Штатах вручают военным, которые получили ранения или погибли от рук противника.

Без подарков не остались и участники парада Победы, который прошёл в Москве 24 июня. Сначала содержимое котомок держали в тайне, но потом секрет содержимого всё-таки был раскрыт. Оказалось, что в них находились предметы, которые стали символами того периода.

Как писал NEWS.ru, показавший кулак после слов Путина на параде Победы ветеран попал на видео.

24 июня на брусчатку Красной площади во время парада Победы выходили более 14 тыс. военных, 234 единицы наземной военной техники и 75 единиц авиации. Гостями парада стали главы Сербии и Боснии и Герцеговины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии.