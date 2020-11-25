Ветеран «Альфы» назвал предотвращение терактов первоочередной задачей

https://static.news.ru/photo/4913af94-2f02-11eb-aa3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба ФСБ РФ/Global Look Press

Почётный президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора «Альфы», член Общественной палаты РФ Сергей Гончаров в разговоре с журналистами прокомментировал предотвращение терактов на территории Московской области. Он заявил, что спецоперации по выявлению террористов и пресечению их незаконной деятельности — это первоочередная задача для России.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили готовящийся теракт в Московском регионе и пресекли деятельность ячейки ИГ (запрещённая в РФ террористическая организация). Во Владимирской области был задержан один из членов группировки, было обнаружено самодельное взрывное устройство, а также другие предметы и документы, свидетельствующие о подготовке теракта.

Задержанный подозреваемый является выходцем из Средней Азии.

Ещё летом глава ФСБ Александр Бортников сообщал, что в течение прошедших десяти лет в РФ было предотвращено примерно 150 террористических актов. Как отметил Гончаров, это очень серьёзные результаты. О них сообщаают как Бортников, так и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Они свидетельствуют о хорошей агентурно-оперативной работе, которая позволяет эту проблему купировать. Но в любом случае эта проблема остаётся для страны проблемой номер один. И я думаю, что это будет ещё долгое время продолжаться, — цитирует ветерана «Альфы» радио Sputnik.

Как считает Гончаров, проблема с террористами в РФ может обостриться. Существует вероятность, что в дополнение к боевикам, принимавшим участие в иракских и сирийских столкновениях, в страну проникнут те, кто воевал или собирается воевать на территории Нагорного Карабаха.

Как ранее передавал NEWS.ru, кадры со спецоперации сотрудников Федеральной службы безопасности по задержанию представителей ячейки запрещённой в России террористической организации ИГ, готовившей теракты в Московском регионе, попали в Сеть.