В сети появилось видео спецоперации ФСБ по предотвращению теракта в Москве

https://static.news.ru/photo/5c8b458a-2efa-11eb-b10d-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кадры со спецоперации сотрудников Федеральной службы безопасности по задержанию представителей ячейки запрещённой в России террористической организации ИГ, готовившей теракты в Московском регионе, попали в сеть.

На видеоролике видно, как бойцы спецназа задерживают подозреваемых, проводят обыски и обезвреживают взрывное устройство.

Ролик опубликован в Telegram-канале РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники ФСБ предотвратили готовящийся теракт в Московском регионе и пресекли деятельность ячейки ИГ. Во Владимирской области был задержан один из членов группировки, было обнаружено самодельное взрывное устройство, а также другие предметы и документы, свидетельствующие о подготовке теракта.

Задержанный подозреваемый является выходцем из Средней Азии.

Члены выявленной ячейки занимались также вербовкой новых бойцов и привлечением финансирования.