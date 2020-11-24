В сети появилось видео спецоперации ФСБ по предотвращению теракта в Москве

Кадры со спецоперации сотрудников Федеральной службы безопасности по задержанию представителей ячейки запрещённой в России террористической организации ИГ, готовившей теракты в Московском регионе, попали в сеть.
На видеоролике видно, как бойцы спецназа задерживают подозреваемых, проводят обыски и обезвреживают взрывное устройство.
Ролик опубликован в Telegram-канале РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники ФСБ предотвратили готовящийся теракт в Московском регионе и пресекли деятельность ячейки ИГ. Во Владимирской области был задержан один из членов группировки, было обнаружено самодельное взрывное устройство, а также другие предметы и документы, свидетельствующие о подготовке теракта.
Задержанный подозреваемый является выходцем из Средней Азии.
Члены выявленной ячейки занимались также вербовкой новых бойцов и привлечением финансирования.