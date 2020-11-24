ФСБ предотвратила теракт в Московском регионе

https://static.news.ru/photo/212ce546-2eed-11eb-b3c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ выявили ячейку запрещённой в РФ террористической организации ИГ, планировавшую теракты в Московском регионе.

Федеральной службой безопасности пресечена деятельность межрегиональной ячейки запрещённой в России международной террористической организации «Исламское государство», участники которой намеревались совершить диверсионно-террористические акты в Московском регионе, — сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Один из участников группировки был задержан во Владимирской области. При обыске в месте проведения встреч террористов было найдено самодельное взрывное устройство, а также ряд документов и предметов, свидетельствующих о подготовке теракта.

Отмечается, что следственные действия продолжаются, спецслужбы разыскивают других участников организации.

Сама выявленная ячейка занималась в том числе вербовкой новых бойцов в ряды ИГ, а также вопросами финансирования террористической организации.

Ранее NEWS.ru писал, что 23 ноября Басманный районный суд города Москвы отправил под арест начальника ОМВД по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаева. Его обвиняют в причастности к терактам в московском метро в 2010 году.