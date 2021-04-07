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Весна в Московском зоопарке: как животные выходят из зимней спячки

11:25, 08 апреля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московском зоопарке многие животные вышли из зимней спячки и уже скоро будут готовы принимать гостей. Среди тех, кто теперь наслаждается весной и низкокалорийной пищей, — бурые и гималайские медведи, еноты, тушканчики и сурки. Фотокорреспондент NEWS.ru побывал на месте событий, чтобы запечатлеть братьев наших меньших. Лучшие кадры — в этой галерее.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба Московского зоопарка.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Авилов/АГН «Москва»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

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