Весна в Московском зоопарке: как животные выходят из зимней спячки

В 1901 году в самом центре Москвы — на углу Тверской и Козицкого переулка — открылся магазин-гастроном «Елисеевский». Благодаря своим шикарным интерьерам и товарам, которые на тот момент трудно было приобрести обычному человеку, он мгновенно завоевал общественное внимание и стал центром притяжения как горожан, так и туристов. Теперь легендарный гастроном закрывается, а люди спешат в последний раз побывать внутри магазина с вековой историей. Каким в нашей памяти останется «Елисеевский» — в галерее NEWS.ru.