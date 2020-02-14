https://static.news.ru/photo/d350347c-4f36-11ea-b0d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Плюсовая температура и дожди ожидаются в столичном регионе на следующей неделе, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, в выходные москвичей порадует почти весенняя погода — на небе чаще будет выглядывать солнце, а столбики термометров покажут днём до трёх градусов тепла. При этом в ночные часы прогнозируется до минус пяти градусов.

Но начиная с понедельника всё поменяется, атмосферное давление резко понизится, с запада придёт тёплый воздух, пройдут дожди, будет слякотно, пасмурно и с температурой около плюс трёх градусов и ночью, и днём, — рассказал синоптик.

Он отметил, что таким образом в город вернётся тёплая атлантическая погода, характерная для европейской зимы.

Синенков предупредил, что на предстоящей неделе следует помнить о сильном ветре, скорость которого будет достигать 12–15 км/с, передаёт РИА Новости.

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