Верующие попросили проверить, не станет ли вакцина от COVID-19 биооружием

https://static.news.ru/photo/a929dfac-98f8-11ea-9070-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правозащитный центр Всемирного русского народного собора, возглавляемого патриархом Кириллом, обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием проверить обстоятельства возникновения эпидемии коронавируса. В заявлении также содержится просьба обратить внимание на сферу производства вакцины.

Инициаторы обращения обеспокоены возможностью выявления признаков умышленного создания коронавируса и злонамеренного распространения как самой инфекции, так и фейковой информации о ней в российском сегменте Интернета, передаёт «Интерфакс».

В организации также высказали опасения, что централизованная разработка и производство вакцин, а также создание банка генетической информации отдельных этносов создаст предпосылки для создания этническо-генетического биологического оружия, если данные попадут к злоумышленникам.

Ранее, как писал NEWS.ru, американский госсекретарь Майкл Помпео заявил, что США, настаивая на версии искусственного происхождения нового коронавируса, уже несколько недель не могут это доказать.