Верующие попросили проверить, не станет ли вакцина от COVID-19 биооружием

Правозащитный центр Всемирного русского народного собора, возглавляемого патриархом Кириллом, обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием проверить обстоятельства возникновения эпидемии коронавируса. В заявлении также содержится просьба обратить внимание на сферу производства вакцины.
Инициаторы обращения обеспокоены возможностью выявления признаков умышленного создания коронавируса и злонамеренного распространения как самой инфекции, так и фейковой информации о ней в российском сегменте Интернета,
В организации также высказали опасения, что централизованная разработка и производство вакцин, а также создание банка генетической информации отдельных этносов создаст предпосылки для создания этническо-генетического биологического оружия, если данные попадут к злоумышленникам.
Ранее, как писал NEWS.ru, американский госсекретарь Майкл Помпео заявил, что США, настаивая на версии искусственного происхождения нового коронавируса, уже несколько недель не могут это доказать.
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