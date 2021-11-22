Версию о столкновении «Курска» с другой подлодкой назвали неподтверждённой

Версия о столкновении АПЛ «Курск» с иностранной подлодкой отрабатывалась в ходе следствия, но не нашла подтверждения. Поэтому оснований для возобновления расследования пока нет, сообщили «Интерфаксу» два источника, знакомых с ситуацией.

С самого начала такая версия у следствия имелась. Было собрано и изучено немало материалов, но доказательств столкновения как причины гибели «Курска» нет, — сказал собеседник агентства.

Другой источник агентства сообщил, что, как правило, по громким делам, подобным делу о гибели «Курска», можно возобновить следствие в связи со вновь открывшимися обстоятельствами, но в данном случае речь идёт о фактах, которые были известны ранее.

«Курск» затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 км от Североморска на глубине 108 метров. Официально признано, что подлодка пострадала в результате взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса. Все 118 членов экипажа погибли.

Ранее адмирал Вячеслав Попов, который в то время был командующим Северным флотом, заявил, что «Курск» погиб в результате столкновения с субмариной НАТО, которая следила за российской подлодкой и сблизилась слишком сильно. Он подчеркнул, что знает название субмарины «с вероятностью 90%», но не может обнародовать эти данные, так как не располагает необходимыми для этого доказательствами.