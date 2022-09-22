Вернувшиеся российские военные рассказали об украинском плене Вернувшиеся в Россию — об условиях в украинском плену: били, оскорбляли, издевались

Фото: Кадр из видео

Вернувшиеся из плена российские военные рассказали об условиях содержания в украинском заключении, интервью с ними опубликовал Telegram-канал Shot. По их словам, людей содержали в подвалах в непригодных для жизни условиях, регулярно оскорбляли, избивали и плохо кормили.

Нас поселили в подвале какой-то воинской части. Спали на поддонах, было очень сыро. Кормили два раза в сутки: давали каши по две-три ложки, — сообщил один из военных.

Также он указал, что российским военнослужащим не давали звонить родным и близким. Другой освобожденный из плена рассказал, что их выпускали в туалет только 1-2 раза в сутки.

Сегодня днем Минобороны РФ сообщило, что в результате тяжелых переговоров с территории Украины возвращены 55 военнослужащих вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской республик. Отмечалось, что все они уже доставлены на территорию России и находятся в медицинских учреждениях, где получают медицинскую и психологическую помощь. Журналистка Юлия Витязева опубликовала фотографию российских военных, возвращающихся в страну после нахождения в украинском плену. В кадре показаны несколько десятков военнослужащих в автобусе, следующем в сторону России.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что в рамках обмена России выдали 50 пленных, а Украине 215. Утверждается, что среди тех, кого получил Киев, оказались командиры батальона «Азов» (террористическая организация, деятельность в России запрещена) Денис Прокопенко (Редис) и Святослав Паламара (Калина). По их данным, всего из плена освобождены 108 бойцов «Азова», при этом пять командиров батальона останутся на территории Турции до окончания боевых действий на Украине. Также утверждалось, что среди обменянных был и экс-депутат и лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук.