ВС разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото и протоколу о нарушении

Верховный суд России разрешил штрафовать нарушителей масочного режима без проведения экспертизы — для этого нужны только протокол и фотофиксация. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на постановление коллегии по административным правонарушениям.

Верховный суд рассматривал кассационную жалобу продуктового магазина в Люблино, в который пришла управа района и увидела продавца без маски. На магазин составили протокол и оштрафовали на 100 тысяч рублей за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности. Представитель продуктового магазина не был согласен со штрафом и оспаривал его до Верховного суда. Он указал, что районный суд не назначил экспертизу и не допросил понятых. Ведомство ответило, что для выписки штрафа не нужно «использовать специальные познания в науке и техникe».

Фотоматериал, на котором зафиксирован продавец магазина на своём рабочем месте в торговом зале без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респиратора), обоснованно признан судебными инстанциями достоверным и допустимым доказательством по делу, отвечающим требованиям, предъявляемым к такого вида доказательствам названным кодексом, — цитирует агентство постановление.

При этом в ВС отметили, что в административном расследовании тоже нет необходимости, поскольку оно «проводится только в тех случаях, когда осуществляется экспертиза или иные требующие значительных временных затрат процессуальные действия».

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