Верховный суд объяснил суть решения о штрафах за отсутствие маски по фото

Решение Верховного суда (ВС) от 1 ноября 2021 года о штрафе за отсутствие у продавца медицинской маски по фото нарушителя имеет отношение только к конкретному делу по жалобе на один из продуктовых магазинов в московском районе Люблино, рассказали NEWS.ru в пресс-службе ВС РФ. В инстанции отметили, что на всех россиян данная практика — штрафовать за отсутствие средств индивидуальной защиты по фото- и видеоматериалам — не распространится.

Это решение на конкретное дело — магазин ООО «Люблино». <...> Были представлены фотографии продавца как доказательство того, что он находился без маски. <...> Фотоматериал, на котором зафиксирован продавец магазина на своем рабочем месте в торговом зале без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респиратора), обоснованно признан судебными инстанциями достоверным и допустимым доказательством по делу, отвечающим требованиям, предъявляемым к такого вида доказательствам названным кодексом, — подчеркнули представители ВС РФ.

ВС РФ рассматривал кассационную жалобу продуктового магазина в Люблино, в который пришла управа района и увидела продавца без маски. На магазин составили протокол и оштрафовали на 100 тысяч рублей за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности. Представитель продуктового магазина не был согласен со штрафом и оспаривал его до Верховного суда. Он указал, что районный суд не назначил экспертизу и не допросил понятых. Ведомство ответило, что для выписки штрафа не нужно «использовать специальные познания в науке и технике».

Опрошенные NEWS.ru юристы также заявили, что этот прецедент касается только юридических лиц, поскольку не нужно выяснять, кто именно из сотрудников совершил правонарушение. При этом наказывать простых граждан за отсутствие маски исключительно на основе фото и видео нельзя.

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