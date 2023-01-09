Телеведущий Соловьев призвал разрешить срочникам участвовать в СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Солдаты срочной службы

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире канала «Россия-1» призвал разрешить солдатам, проходящим срочную военную службу, принимать участие в специальной военной операции. По его словам, многие срочники сами хотят участвовать в боевых действиях. С этой инициативой он обратился к депутатам Госдумы.

Всегда на войнах молодые, а множество ребят, проходящих срочную службу говорят: «дайте повоевать, мы можем, умеем, пустите нас туда», — заявил Соловьев.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу предложил увеличить минимальный возраст призыва в армию с 18 до 21 года, а максимальный — с 27 до 30 лет. Также он призвал довести численность солдат до 1,5 млн человек, а призывникам позволить заключать контракт с первого дня службы.

Ранее сообщалось о подготовке министерством обороны указа, который позволит создавать гауптвахты — полевые места содержания для военнослужащих, арестованных за дисциплинарный проступок. В Совфеде пояснили, что эта практика является нормальной со времен СССР.

В Брянской области ФСБ инициировала уголовное дело против местного жителя, который неоднократно пытался выехать на Украину через Белоруссию. Он хотел участвовать в боевых действиях на стороне Украины.