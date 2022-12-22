Без обратной силы: что изменит повышение призывного возраста Минобороны хочет призывать в армию людей до 30 лет, увеличить число солдат и позволить им сразу заключить контракт

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр обороны Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны предложил увеличить минимальный возраст призыва в армию с 18 до 21 года, а максимальный — с 27 до 30 лет. Также он призвал довести численность солдат до 1,5 млн человек, а призывникам позволить заключать контракт с первого дня службы. Президент Владимир Путин поддержал эти инициативы. О том, чего ждать призывникам, — в материале NEWS.ru.

Не окончательное решение

На срочную службу в России призывают мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Эти сроки были установлены еще в советском законе о военной службе 1967 года, и перешли к современной РФ по наследству. Министр обороны Сергей Шойгу предложил эту практику изменить.

При комплектовании Вооруженных сил [предлагаю] поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет. Обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу, — сказал глава ведомства.

Также он порекомендовал увеличить общую численность солдат в стране до полутора миллионов, а число контрактников довести до 695 тысяч. Таким образом число срочников должно достигнуть 800 тысяч человек. При этом весной и осенью 2022 года совокупно, согласно указам президента, в армию должны призвать только 253,5 тысячи человек.

Президент Владимир Путин согласился с предложениями военного министра «по поводу дальнейших структурных изменений Вооруженных сил», однако выразил желание после заседания отдельно поговорить с Шойгу о планируемых нововведениях.

Штатную численность армии в последний раз глава государства увеличивал совсем недавно, в августе. Тогда количество военных выросло на 137 тысяч человек — до 1 150 628. Таким образом Шойгу предложил набрать в Вооруженные силы еще почти 350 тысяч человек.



Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов уже заявил, что поддерживает инициативу. Он отметил, что в следующем году этот вопрос уже могут рассмотреть, а комитет ожидает соответствующего официального обращения от Минобороны.

Заместитель Картаполова Юрий Швыткин («Единая Россия») предложение Шойгу также поддержал полностью. Он объяснил «Газете.Ru», что так Россия укрепит свою обороноспособность.

Безусловно, это говорит о том, что ребята пойдут в армию уже более осознанные, более зрелые, получившие определенную специальность на гражданке, получившие некоторое образование, — сказал он.

Однако мнения в комитете по обороне разделились. Так, другой его член — Виктор Соболев (КПРФ) — в разговоре с NEWS.ru обратил внимание, что слова Шойгу — это только предложения. Решения, по его словам, будут приниматься на уровне законодательства, а рассматривать инициативу будут парламентарии. Однако сам он считает идею поднять минимальный возраст призыва неудачной.

Не знаю, кто это выдумал. Я считаю, что это неправильно. 21 год — ни туда ни сюда, он вуз еще не окончит. Но это еще не окончательное решение. Если увеличивают возраст призыва, то и предельный увеличивают, ясное дело. Но я не вижу в этом смысла, честно говоря, — сказал он.

Политик считает, что России вообще следовало бы пойти по пути Индии и призывать молодых людей с 17 лет, чтобы они за первый год получили военно-учетную специальность, а непосредственную службу проходили уже после этого. Это означало бы увеличение сроков обязательной службы — о появлении таких планов совсем недавно говорил военком по Дмитрову, Талдому и Дубне Михаил Фотин. Однако позже он сказал, что высказывал личное мнение. О том, что повышения сроков не планируется, говорили и другие официальные лица, в том числе в Минобороны.

При этом Соболев поддержал идею увеличить численность армии.

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

«Не захочет — не пойдет»

Как рассказала NEWS.ru координатор движения сознательных отказчиков от военной службы Елена Попова, сейчас люди, которые не хотят идти в вооруженные силы и не имеют отсрочки, действуют по одной из четырех стратегий. Они либо подтверждают свои непризывные заболевания, либо подают заявку на альтернативную гражданскую службу (АГС) и идет на нее, либо подают такую заявку, чтобы затянуть бюрократические процедуры до конца призыва, либо «залегают на дно». По ее мнению, все эти механизмы продолжат существовать: «Если человек не хочет идти в армию, он туда никогда не попадет».

Если человек не ходил [в армию] до 27 лет, неужели он позволит призвать себя в 29–30 лет, когда он уже осознанный взрослый, у него своя жизнь, работа, семья? — подчеркнула она.

При этом повышение нижней планки правозащитница поддержала. По ее словам, в 18 лет молодые люди еще недостаточно сформированы в том числе с точки зрения физиологии, в отличие от 21 года. В целом же она не увидела никаких критичных изменений в предложении Шойгу.

В свою очередь руководитель отдела правового сопровождения клиентов компании «ПризываНет» Клавдия Бакуменко в разговоре с NEWS.ru обратила внимание, что повышение минимального возраста призыва позволит выпускникам ПТУ и колледжей поступать на высшее образование до 21 года и таким образом получать отсрочку. Сейчас же такие люди свое право на отсрочку используют при получении среднего специального образования и поступить на высшее до службы в армии не могут.

Однако новые нормы минимизируют число призывников, которые смогут пользоваться отсрочками вплоть до 27 лет, обучаясь сначала в бакалавриате, потом в магистратуре и аспирантуре, отметила юрист. Это значит, что общее число подлежащих призыву мужчин вырастет.

Тем гражданам, кто получил военный билет или справку взамен военного билета по достижении 27 лет, переживать не стоит, поскольку данные изменения не будут распространяться на указанную группу граждан, поскольку закон обратной силы не имеет, — подчеркнула Бакуменко.

В то же время глава Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова считает, что проблемы с этой инициативой все же возникнут. В разговоре с NEWS.ru она подчеркнула, что главное здесь — увеличение численности армии. По ее словам, такой значительный рост числа солдат потребует строительства новой инфраструктуры, «тем более если хотят призывать людей старшего возраста, более привыкших к комфорту».

Вот они в весной призовут не 130 тысяч человек, а 300 тысяч. Одевать, обувать, кормить, размещать? — подчеркнула правозащитница.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Само предложение министра обороны она назвала «ретроградным»: по ее словам, федеральная программа набора на контракт, которая идет с 2006 года, доказала свою эффективность и с точки зрения численности армии, и с точки зрения подготовки солдат. Кроме того, она уверена, что идею не поддержат в экономическом блоке правительства: «30 лет — это возраст наиболее творческий, наиболее храбрый в бизнесе, уже имеющий профессию».

Проблема не в возрасте, а в том, зачем они нужны, сколько они будут служить, как это скажется на экономической составляющей страны, как это скажется на демографии, не будет ли очередного отъезда, — добавила Мельникова.

Кроме того, экономически нецелесообразно заключать контракты с первого дня службы, считает она. Правозащитница обратила внимание, что срочников по закону нельзя отправить в зону боевых действий в первые четыре месяца службы по объективным причинам: им требуется месяц на физическую адаптацию и еще три месяца на моральную адаптацию, обучение работе с оружием, уставу и правилам распорядка. Все это срочник учит, не получая зарплаты, а контрактнику платят за это время.

Для таких вещей выбрано неудачное время. Люди, которые министру это готовили, ничего не посчитали. И это огорчает, потому что любая военная реформа — очень большие деньги и очень большая работа, — заключила она.

Практика призывной службы в армии перешла в Россию от Советского Союза и закреплена в Конституции. В 1996 году, на фоне войны президентских выборов, занимавший тогда пост главы государства Борис Ельцин подписал указ, предусматривающий отмену призыва. Однако отмены так и не произошло. В 2008 году указом Владимира Путина срок службы для всех был сокращен с двух лет до одного, а общее количество призывников в армии снижалось. С тех пор значимых изменений правил призыва срочников в армии не было, хотя еще в 2019 году Путин говорил, что призыв «постепенно-постепенно» уходит в прошлое.