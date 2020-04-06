Ведущая НТВ рассказала о 40 тысячах погибших от коронавируса в России

Ведущая Ирада Зейналова заявила о 40 тысячах погибших от коронавируса в России в прямом эфире телеканала НТВ.
В России больше пяти тысяч заражённых, больше 40 тысяч погибших. Они в 79 регионах, — пояснила журналистка.
По всей видимости, она допустила оговорку, ведь в этот самый момент на экране за её спиной появились актуальные на 5 апреля данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией, пишет Lenta.ru. Судя по ним, в день выхода программы в РФ было зарегистрировано 5389 заражённых и 45 летальных исходов. Выпуск передачи доступен на
Ранее NEWS.ru писал, что телеведущий Владимир Соловьёв поиронизировал над «омоложением» коронавируса в столице. По его мнению, росту инфицированных среди молодёжи и лиц среднего возраста способствовали выезды жителей Москвы на шашлыки во время выходной недели.
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