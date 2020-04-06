Ведущая НТВ рассказала о 40 тысячах погибших от коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/bd4e7b34-77ea-11ea-b5f2-fa163e074e61_660.jpg Ирада Зейналова Фото: instagram.com/iradantv

Ведущая Ирада Зейналова заявила о 40 тысячах погибших от коронавируса в России в прямом эфире телеканала НТВ.

В России больше пяти тысяч заражённых, больше 40 тысяч погибших. Они в 79 регионах, — пояснила журналистка.

По всей видимости, она допустила оговорку, ведь в этот самый момент на экране за её спиной появились актуальные на 5 апреля данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией, пишет Lenta.ru. Судя по ним, в день выхода программы в РФ было зарегистрировано 5389 заражённых и 45 летальных исходов. Выпуск передачи доступен на сайте канала.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущий Владимир Соловьёв поиронизировал над «омоложением» коронавируса в столице. По его мнению, росту инфицированных среди молодёжи и лиц среднего возраста способствовали выезды жителей Москвы на шашлыки во время выходной недели.