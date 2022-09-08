«Ведем ураганный огонь»: Матвийчук объяснил положение ВС РФ под Балаклеей Военный эксперт: наступление ВСУ на Изюм и Балаклею обречено на провал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские военнослужащие не достигнут успеха при наступлении на Изюм и Балаклею, поскольку ВС РФ начали стягивать в Балаклею резервные войска: танки, десантные подразделения и артиллерию, таким мнением поделился с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, город Балаклея особенно интересен украинским бойцам, поскольку там находится 62-й армейский арсенал.

Матвийчук пояснил, что ВСУ в ходе свое наступления рассчитывают взять под контроль 62-й армейский арсенал, в который, по мнению украинских комбатантов, содержит большое количество боеприпасов. Однако, эксперт подчеркнул, что запасы иссякли, и там ничего нет.

Балаклея им, конечно, тоже интересна, так, как в Балаклее находится 62-й армейский арсенал, и они думают, что в нем есть боеприпасы. Но поспешу их огорчить, там уже давно ничего нет, мы все расстреляли, так как все эти боеприпасы прекрасно подходят к нашему вооружению, — сказал военный эксперт.

Спикер добавил, что российская сторона промедлила с переброской танковых и артиллерийских частей в Балаклею, там, по его словам, были только пехотные части СОБРа и Росгвардии.

Однако сейчас ситуация изменилась, туда стянулись резервы и ВС РФ открыла «ураганный огонь» и восстановила свое положение на том направлении, поэтому попытки ВСУ продолжить наступления на Балаклею и Изюм не увенчаются успехом, подчеркнул Матвийчук.

Сейчас мы ведем «ураганный» огонь и собственно говоря, уже восстановили свое положение и ни о каком отступлении речи не идет. Так, что у Украины на данном участке фронта ничего не получится и в Изюме в том числе, — подытожил собеседник.

Ранее Матвийчук заявил, что контратаки Вооруженных сил Украины связаны с шатким положением главнокомандующего Валерия Залужного. По его словам, Запад приказал президенту страны Владимиру Зеленскому продемонстрировать активность из-за сомнений в боеспособности украинской армии. Он считает, что глава Украины поставил Залужному ультиматум: «или контратака, или отставка».