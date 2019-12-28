Вдове первого президента России Бориса Ельцина Наине Ельциной стало плохо во время церемонии прощания с художественным руководителем «Современника» Галиной Волчек.
По информации издания
Художественный руководитель «Современника» скончалась в московской больнице 26 декабря на 87-м году жизни. 24 декабря артистку госпитализировали из-за воспаления лёгких. Врачам удалось стабилизировать состояние Волчек, однако позже ей снова стало хуже.
Как ранее писал NEWS.ru, народная артистка РФ Александра Захарова отметила, что Галина Волчек создала один из лучших драматических театров во всей стране.
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