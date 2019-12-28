https://static.news.ru/photo/1a3e65f4-2a32-11ea-846e-fa163e074e61_660.jpg Наина Ельцина (в центре) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вдове первого президента России Бориса Ельцина Наине Ельциной стало плохо во время церемонии прощания с художественным руководителем «Современника» Галиной Волчек.

По информации издания URA.RU , вдова первого президента РФ очень сильно переживает, её успокаивают близкие. Наине Ельциной принесли таблетки, и через некоторое время она смогла подойти к гробу Волчек, чтобы попрощаться.

Художественный руководитель «Современника» скончалась в московской больнице 26 декабря на 87-м году жизни. 24 декабря артистку госпитализировали из-за воспаления лёгких. Врачам удалось стабилизировать состояние Волчек, однако позже ей снова стало хуже.

Как ранее писал NEWS.ru, народная артистка РФ Александра Захарова отметила, что Галина Волчек создала один из лучших драматических театров во всей стране.