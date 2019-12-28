Народная артистка РФ Александра Захарова отметила, что художественный руководитель «Современника» Галина Волчек создала один из лучших драматических театров во всей стране.
Судьбы моего отца Марка Захарова и Галины Борисовны удивительнейшим образом были переплетены... Почти полвека они строили два, по-моему, лучших театра в Москве. Они дружили. Они ушли в один год, — сказала актриса.
В свою очередь артист Игорь Золотовицкий подчеркнул, что Волчек создала «интонацию в театре», меняя его пространство,
Волчек скончалась в московской больнице 26 декабря. Ей было 86 лет. 24 декабря артистку госпитализировали из-за воспаления лёгких. Врачам удалось стабилизировать состояние Волчек, однако позже ей снова стало хуже.
29 декабря про
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