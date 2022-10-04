ВЦИОМ: россияне верят в честность референдумов в Донбассе

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Голосование на референдумах по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России

Большинство россиян поддерживают вхождение освобожденных территорий Донбасса и Украины в состав России, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на своем сайте. Отмечается, что по мнению большинства, референдумы прошли честно.

По мнению 77% информированных россиян, референдумы прошли честно, без серьезных нарушений. Три четверти граждан положительно отнеслись к вхождению Луганской и Донецкой народных республик, а также освобожденных районов Херсонской и Запорожской областей в состав России (75%). Каждый второй заявил об этом с полной уверенностью — 52%, — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что россияне продемонстрировали абсолютную информированность о проведении референдумов по вопросу присоединения территорий. В той или иной степени о них слышали 96%, из них хорошо знают об этом 80%, уточнили социологи.

Референдумы прошли с 23 по 27 сентября. В ДНР решение поддержали 99,23%. В ЛНР за вхождение в состав РФ выступили 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

3 октября депутаты Госдумы приняли федеральные конституционные законы о вхождении в состав России республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. Решение было принято на внеочередном заседании нижней палаты парламента. Документы днем ранее внес на рассмотрение президент РФ Владимир Путин.