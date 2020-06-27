ВЦИОМ: против поправок в Конституцию проголосовали 23,6% респондентов

https://static.news.ru/photo/324b3140-b9d4-11ea-a853-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Поправки в Конституцию РФ за четыре дня до основного голосования, которое пройдёт 1 июля, поддержали 76% россиян. Таковы данные экзитпола Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Против поправок проголосовали 23,6% ответивших на вопрос.

Согласно результатам экзитпола ВЦИОМ, среди ответивших на вопросы интервьюеров в поддержку поправок в основной закон страны высказались 76% россиян, — говорится в публикации.

Как сообщается на официальном сайте центра, по состоянию на 21:00 мск воскресенья, 28 июня, в опросе приняли участие 163 124 человека. Из них 70,6% ответили на вопрос, а 29,4% отвечать отказались.

Из-за пандемии коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Основной закон РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно всю неделю с 25 июня по 1 июля.

При этом в Нижегородской области и Москве жители могут проголосовать дистанционно, так как эти регионы стали участниками эксперимента по онлайн-голосованию. Оно продлится до 30 июня.

В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. Голосование продлится до 1 июля.

Ранее NEWS.ru писал, что в электронном голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие 938,2 тыс. человек. Таким образом, явка за 48 часов до его завершения составила 80%.