ВЦИОМ предупредил о тревожном сигнале для россиян ВЦИОМ: 98% россиян считают важной задачей сохранение памяти о ВОВ

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29 ноября 1941 года. Наказание Зои Космодемьянской в деревне Петрищево Смоленской области

98% россиян считают важным сохранять память о преступлениях нацистов и их пособников в годы ВОВ, об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного ко Дню памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы войны. При этом аналитики отметили, что с каждым новым поколением память об этом размывается, что является тревожным сигналом для общества.

Если человек ничего не знает об этом [преступлениях нацистов], он не считает нужным и помнить это (среди тех, кто не слышал о геноциде советского народа, 33% считают, что не нужно сохранять память об этих событиях; среди тех, кто хорошо знает об этом, так считают только 5%), — говорится в результатах исследования.

Каждый пятый россиянин в возрасте от 18 до 24 лет ничего не знает о геноциде, в то время как в группе 60+ о трагедии не помнят только 6%. В первой группе чаще встречается мнение, что нет необходимости в будущем сохранять память о преступлениях нацистов и их пособников — так ответили 15% молодых респондентов.

В числе главных событий 1941–1945 годов россияне назвали не только ключевые битвы, но и блокаду Ленинграда (28%), победу над фашистской Германией и сам День Победы 9 Мая называют еще 16%. Важным для респондентов остается и то, какой ценой досталась победа (9%), и геноцид народов и узников концлагерей (7%).

Ранее научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков предположил, что в настоящее время было бы целесообразно переучредить советский орден Красной Звезды. Он являлся самой массовой военной наградой в Советском Союзе.