В России назвали условие возрождения ордена Красной Звезды Директор РВИО Мягков: орден Красной Звезды нужно вернуть, поменяв лозунг о пролетариях

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Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков предположил, что в настоящее время было бы целесообразно переучредить советский орден Красной Звезды. Он являлся самой массовой военной наградой в Советском Союзе. При этом ученый считает, что на ордене следует поменять надпись «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на более актуальный лозунг. Слова Мягкова приводит РИА Новости.

Последний орден Красной Звезды был присужден в декабре 1991 года. Да, СССР давно распался, сейчас наша страна называется по-другому, но я считаю, что сегодня стоило бы подумать о том, чтобы вернуть эту награду, сменив надпись «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на какой-либо актуальный сегодняшнему времени лозунг, — сказал научный директор РВИО.

По мнению Мягкова, подобное решение было бы «справедливым и уместным». Он заявил, что возрождение награды стало бы восстановлением «исторической справедливости» и при этом не воспринималось бы реверансом в сторону коммунистической идеологии. Ученый напомнил, что красные звезды до сих пор размещены на военных самолетах и башнях Кремля, «и никаких вопросов это не вызывает».

Он также рассказал, что смена надписи не станет первой трансформацией ордена. На первых наградах изображались красноармейцы в буденовке и ботинках с обмотками. В дальнейшем на солдата «надели» сапоги.

Оден Красной Звезды был учрежден 6 апреля 1930 года Цетральным исполнительным комитетом СССР. Первым кавалером стал командующий Особой Дальневосточной армии Василий Блюхер (был участником репрессий в РККА, в дальнейшем сам был арестован, умер после допросов в тюрьме НКВД на Лубянке). За годы Великой Отечественной войны было присвоено более 2,5 млн, а всего — более 3,8 млн.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества погибшего 2 апреля военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб в результате взрыва в петербургском кафе, где проходил его творческий вечер.