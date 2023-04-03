Путин наградил Татарского орденом Мужества посмертно

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Цветы в память о военкоре Владлене Татарском в Москве

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества погибшего 2 апреля военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб в результате взрыва в петербургском кафе, где проходил его творческий вечер.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Фомина Максима Юрьевича (Владлена Татарского) — военного корреспондента (посмертно), — говорится в указе.

В информационном центре Национального антитеррористического комитета заявили, что теракт был спланирован спецслужбами Украины.

Взрыв, убивший военкора, произошел вечером. Татарский погиб на месте. Ранения получили более 30 человек. Подозреваемая в исполнении преступления Дарья Трепова в тот день смогла сбежать из кафе. Утром 3 апреля Трепову задержали на съемной квартире. Именно она принесла в заведение статуэтку, которая взорвалась во время творческого вечера. Изначально девушку не пропустили в кафе, но позже она лично попросила журналиста дать разрешение вручить ему скульптуру. Татарский до этого встречал девушку на своих мероприятиях и получал от нее открытки.