ВЦИОМ: большая часть россиян поддержала решение Путина признать ДНР и ЛНР

Большинство россиян одобрили решение президента Владимира Путина о признании независимости ЛНР и ДНР, свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМа. 78% граждан страны поддержали подписание договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и республиками.

На вопрос, поддерживаете или не поддерживаете решение о признании Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик, 73% респондентов ответили , что скорее поддерживают, 16% — скорее не поддерживают, 11% затруднились с ответом.

Большинство граждан РФ сообщили, что в той или иной степени знают о том, что Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР в связи с обращением их руководителей (92%), хорошо знают и читали об этом подробности 66% граждан. Четверть слышали об этом без подробностей (26%). Не слышали о событии 8%.

В опросе, проведённом 22 февраля, приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось методом телефонного интервью.

Ранее результаты опроса ВЦИОМа показали, что около 80% россиян высказались в поддержку решения о приёме жителей Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированных в российские регионы. 13% опрошенных заявили, что не одобряют этот шаг.

75% респондентов поддержали решение Путина о единовременной выплате беженцам из ДНР и ЛНР в размере 10 тысяч рублей. Не одобрили данную мeру 18% россиян.