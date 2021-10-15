Вассерман рассказал, как заменяет предметы из жилетки в Госдуме

Депутат Госдумы и член фракции «Справедливая Россия — За правду» Анатолий Вассерман отказался от своей жилетки при поездках в Госдуму, потому что у него практически нет необходимости в тех предметах, которые хранятся в карманах. Однако если какие-то инструменты понадобятся, он сможет найти их в стенах парламента, рассказал политик NEWS.ru.

Всё, что мне может там (в Думе. — NEWS.ru) понадобиться, там же и найдётся. Я действительно ношу с собой упаковку с обезболивающими. Я ей давным-давно почти не пользовался, но пока у меня были зубы, они у меня довольно регулярно болели. Но уж где-где, а в Думе есть собственная медицинская часть с подходящим набором медикаментов, — сказал публицист.

Он рассказал, что хранит в жилетке и брюках инструменты, которые могут понадобиться неожиданно и срочно. Он собрал их, основываясь на многолетнем опыте «кочевой жизни».

Но сейчас я езжу из дома в Думу и из Думы в дом напрямую, причём на метро, и в таких обстоятельствах практически ничего из того, что я обычно ношу, мне заведомо не может пригодиться. Поэтому я езжу налегке, беру с собой только минимум необходимого, вроде кошелька или авторучки, — добавил он.

По его словам, запретов со стороны службы безопасности или других депутатов не было.

12 октября Вассерман пришёл на новое рабочее место в Госдуму без своей знаменитой жилетки, но с загадочным гаджетом на шее. По информации СМИ, тогда он рассказал, что решил оставить жилетку дома, потому что опасался возможных проблем при входе. Однако оказалось, что никаких препятствий для ношения привычного ему набора инструментов нет, поскольку депутатов не досматривают.