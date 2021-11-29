Вассерман назвал бессмысленным переименование QR-кодов

Возможное переименование QR-кодов совершенно бессмысленно, заявил депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман в разговоре с «Радио 1». Он считает, что QR-коды — это лишь ссылки на страницу в Интернете и люди к ним давно привыкли.

QR-код — это уже общепринятое название для данного формата предоставления информации. QR-коды бытуют в стольких разных применениях, что лично я вообще даже не берусь их перечислять, — сказал депутат.

До этого РБК сообщил, что в администрации президeнта и правительстве обсуждают возможные названия документa, по которому привитые от коронавируса, официально переболевшие и имеющие медoтвод от вакцин смогут посещать общественные места при ввeдении ограничений. Среди возможных наимeнований назывались «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зелёный паспорт», «ковипaсс», «санитарный пaспорт».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эти утверждения СМИ. Он назвал информацию о переименовании достаточно странной.

Ранее сообщалось, что Госдума примет закон о QR-кодах после Нового года, до 1 февраля 2022 года. Документ могут рассмотреть в первом чтении уже 16 декабря.