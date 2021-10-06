«Вас предупреждали»: в Белоруссии завели дело на 136 человек за комментарии

Следственный комитет Белоруссии завёл уголовное дело из-за комментариев о смерти сотрудника КГБ в ходе спецоперации в Минске. Подозреваемыми стали 136 человек, всех отправили в СИЗО, говорится в Telegram-канале СК страны.

Вас предупреждали! «Все, кто сделал „хайп“ на горе семьи офицера, будут найдены» (цитата из выступления главы администрации президента РБ Игоря Сергеенко. — NEWS.ru), — говорится в официальном канале ведомства.

По информации силовиков, большинство белорусов выражали соболезнования и сопереживали близким погибшего, но «нашлись и те, для кого беда стала поводом для «хайпа». В Интернете стали появляться ролики, которые, по мнению следователей, отличались цинизмом.

Несмотря на неоднократные предупреждения представителей правоохранительных органов о даче жёсткой и принципиальной правовой оценки по каждому такому факту, некоторых «комментаторов» это не остановило, и они, полагаясь на анонимность и мнимую безнаказанность, продолжили свою травлю, оскорбления и унижения в сети Интернет, — говорится в сообщении.

136 человек стали фигурантами дела, заведённого по статьям об умышленном возбуждении социальной вражды по признаку социальной принадлежности и об оскорблении представителя власти. Сейчас силовики занимаются установлением «подобного рода преступлений» и поиском причастных к ним лиц.

28 сентября сотрудники белорусского КГБ проводили в Минске рейд по квартирам лиц, которые, по их данным, могут быть причастны к терроризму. В ходе операции был убит офицер спецслужбы Дмитрий Федосюк — его застрелил айтишник Андрей Зельцер. Нападавший был убит ответным огнём.

В тот же вечер на сайте «КП в Беларуси» была опубликована статья Геннадия Можейко, в которой о Зельцере в положительном ключе высказывается его одноклассница. После этого сайт издания был заблокирован решением Министерства информации, а материал был удалён. Самого журналиста задержали (по версии главреда «КП» — в Москве, по версии белорусских силовиков — в Минске) и отправили в СИЗО. Российская газета прекратила работу на территории страны.