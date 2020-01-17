Крещенский сочельник или водокрест — совершенно особое время для гаданий, предсказаний и магических обрядов. Именно в крещенский сочельник даётся больше возможностей заглянуть по ту сторону реальности и найти ответы на волнующие, судьбоносные вопросы. Самые верные вечера для гаданий — перед самым Крещением, ночью с 17 по 18 января и с 18 на 19 января. NEWS.ru узнал, как следует относиться к святочным гаданиям и как погадать на суженого в крещенский вечерок.

Магия крещенского сочельника

Традиционно в России люди верили, что накануне Крещения наступает сильнейшая в году магическая ночь. Обряды обретают невероятную силу, а гадания становятся самыми правдивыми. Считается, что во многом это связано со свойствами воды: крещенская вода — совершенно иная, чем во все другие дни года.

Крещение — уникальное время для гаданий, время, позволяющее узнать все тайны. Вода — это информация, а крещенская вода — самая чистая, самая верная, правдивая и первозданная информация. Гадание не означает, что предсказание может сбить с пути. Настоящее гадание помогает подготовиться к тем событиям, что выпадают на долю; помогает обойти камни, о которые можно споткнуться. В этом и состоит суть гаданий. Сергей Финько маг, медиум, экстрасенс, таролог маг, медиум, экстрасенс, таролог

Маг советует: после того, как гадания будут завершены, следует 19 января, непосредственно в Крещение, помыться крещенской водой и тем самым закрепить полученную информацию.

Славянская ведьма Евгения Белова предупреждает — далеко не все виды гаданий безопасны. Например, зеркальные коридоры, очень распространённые как раз в сочельник, являются очень неблагоприятными. Особенно при самостоятельном гадании, без участия специалиста. Но тут же даёт рекомендацию, как сделать так, чтобы недобрые сценарии ворожбы не сбылись.

Наши предки в давние времена воспринимали данные гадания как игру. И, несмотря на то, что сочельник, действительно, очень хороший период для гаданий, я бы рекомендовала всем относится к гаданиям как к игре. Такое отношение позволяет уберечь себя от возможных негативных последствий. Если относится к этому, как к забаве, если рассматривать крещенские гадания как связь между поколениями, как традицию, которая может нас вернуть к корням и истокам, то можно гадать как угодно — негативных последствий не будет. Евгения Белова славянская ведьма славянская ведьма

Рецепты святочных гаданий

NEWS.ru попросил экспертов поделиться максимально «безопасными» вариантами святочных гаданий на самую актуальную для незамужних россиянок тему — тему «суженых-ряженых». В том, что вопрос поиска жениха стоит остро, сомневаться не приходится. Любовь Ерофеева, директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог в своём комментарии подчеркнула: 42% россиянок репродуктивного возраста не замужем, потому что «трудолюбивых, непьющих и здоровых мужей взять неоткуда». Это делает любовную ворожбу особенно актуальной.

Итак, рецепты безобидных гаданий.

Рекомендация Евгении Беловой:

Лучшее гадание на суженого — на кольце. Чтобы узнать, откуда появится суженый, с какой стороны он придёт, нужно взять обручальное кольцо (лучше всего семейное — мамино или бабушкино), обвязать ниточкой — обязательно из чистого, натурального материала — и опустить в бокал с едва тёплой водой. Дальше надо смотреть, как поведёт себя кольцо: если раскачивается слева направо, то суженый в этом году не придёт; если справа налево — встреча состоится. Если же кольцо будет крутиться в воде на одном месте, то это сигнал об опасности в жизни вообще, даже не о суженом-ряженом речь.

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Гадание, рекомендованное магом и экстрасенсом Сергеем Финько лучше проводить в кругу подружек. Тогда и вариантов побольше, и сам процесс выглядит веселее.

Рецепт гадания Сергея Финько:

Надо написать на бумажках разные характеристики людей. В одну шапку сложить положительные характеристики, такие как желаемая внешность и хорошие качества человека (блондин, афроамериканец, умница, дарит цветы, говорит комплименты); в другую — бумажки с описанием недостатков. Недостатки не должны быть радикальными: бумажек со словами «пьяница», «бьёт каждый день» быть не должно. Свойства человека должны быть хоть и негативными, но такими, с которыми в принципе можно примириться: ленивый, ярый футбольный болельщик, заядлый рыбак, ходит в баню с друзьями, скряга и так далее. Затем нужно брать из каждой шапки по одной записке и смотреть по выпавшему сочетанию, какого суженого вы можете встретить в этом году: афроамериканец + заядлый рыбак; ленивый блондин; скряга + говорит комплименты. И так далее. Можно загадать не того, кого полюбишь в этом году, а, наоборот, какого парня нужно опасаться.

Такие гадания конкретизируют запрос на жениха, говорит Финько и поясняет: проблема многих незамужних девушек состоит в том, что они сами не знают, какого жениха хотят. Если не знаешь, то к тебе придёт человек-сюрприз, не твой человек, к которому ты не будешь готова.

Свой вариант жениха надо очень хорошо себе представлять, прописывать детально. Это как с приготовлением супа: по рецепту готовишь — всё получилось. Без рецепта — чего-то забыла положить и суп не удался. Прописывать надо детально, включая место жительства жениха. Нужен конкретный заказ — где живет, как живёт, кем работает, — советует маг.

Предзнаменования

Гадание — действо, совершаемое по воле самого гадальщика. Но есть еще масса крещенских примет. В этом случае событие происходит само по себе, и повлиять на него никак нельзя.

К традиционным крещенским приметам относятся такие:

Если в сочельник метель, то и через три месяца тоже будет метель;

Снегопад 18 января — пчёлы будут хорошо роиться;

Чистое небо в крещенскую ночь — к богатому урожаю;

Собаки часто лают — будет дичи много.

Евгения Белова рассказала, что если вдруг в сочельник, случайно проходя мимо зеркала, вы увидели в нём блик или огонёк, или же вдруг периферийным зрением уловили некую тень за спиной — это предзнаменование плохое. А вот если в дом влетела птичка в сочельник — то это очень хорошо, особенно если это крупная птичка, например, сойка. Любая влетевшая птичка — к удаче, её надо покормить и попросить, чтобы принесла счастье в новом году.