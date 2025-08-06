Варенье без хлопот: простой рецепт с крыжовником и вишней

Варенье из крыжовника с вишней — это вкусное и полезное лакомство, которое сохраняет летние ароматы на всю зиму. Сочетание кисловатого крыжовника и сладкой вишни создает неповторимый вкус, а густая текстура делает его идеальным для тостов или творога. Приготовление не требует особых навыков, а результат превосходит все ожидания.

Ингредиенты:

крыжовник — 1 кг;

вишня — 500 г;

сахар — 1,2 кг.

Приготовление:

Крыжовник очистите от хвостиков, разрежьте пополам. Вишню освободите от косточек. Слоями уложите ягоды в кастрюлю, пересыпая сахаром. Оставьте на 5–6 часов для выделения сока. Варите в 2 приема: сначала 5 минут, после остывания — 10 минут. Разлейте по стерильным банкам, закатайте.

Храните варенье в прохладном месте. Оно хорошо сочетается с блинами, сырниками или просто с чаем.

