06 августа 2025 в 18:04

Варенье без хлопот: простой рецепт с крыжовником и вишней

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Варенье из крыжовника с вишней — это вкусное и полезное лакомство, которое сохраняет летние ароматы на всю зиму. Сочетание кисловатого крыжовника и сладкой вишни создает неповторимый вкус, а густая текстура делает его идеальным для тостов или творога. Приготовление не требует особых навыков, а результат превосходит все ожидания.

Ингредиенты:

  • крыжовник — 1 кг;
  • вишня — 500 г;
  • сахар — 1,2 кг.

Приготовление:

  1. Крыжовник очистите от хвостиков, разрежьте пополам.
  2. Вишню освободите от косточек.
  3. Слоями уложите ягоды в кастрюлю, пересыпая сахаром.
  4. Оставьте на 5–6 часов для выделения сока.
  5. Варите в 2 приема: сначала 5 минут, после остывания — 10 минут.
  6. Разлейте по стерильным банкам, закатайте.

Храните варенье в прохладном месте. Оно хорошо сочетается с блинами, сырниками или просто с чаем.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

еда
десерты
ягоды
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
