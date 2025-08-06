Варенье без хлопот: простой рецепт с крыжовником и вишней

Варенье из крыжовника с вишней — это вкусное и полезное лакомство, которое сохраняет летние ароматы на всю зиму. Сочетание кисловатого крыжовника и сладкой вишни создает неповторимый вкус, а густая текстура делает его идеальным для тостов или творога. Приготовление не требует особых навыков, а результат превосходит все ожидания.
Ингредиенты:
- крыжовник — 1 кг;
- вишня — 500 г;
- сахар — 1,2 кг.
Приготовление:
- Крыжовник очистите от хвостиков, разрежьте пополам.
- Вишню освободите от косточек.
- Слоями уложите ягоды в кастрюлю, пересыпая сахаром.
- Оставьте на 5–6 часов для выделения сока.
- Варите в 2 приема: сначала 5 минут, после остывания — 10 минут.
- Разлейте по стерильным банкам, закатайте.
Храните варенье в прохладном месте. Оно хорошо сочетается с блинами, сырниками или просто с чаем.
