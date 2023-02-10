«Вам не стыдно?»: реакция Фургала на приговор суда попала на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Фургал

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и один из фигурантов дела Андрей Карепов обвинили суд в предвзятости при вынесении приговора, сообщил корреспондент NEWS.ru из зала суда. Сторона защиты намерена обжаловать решение суда.

Вам не стыдно? Вот этих людей взяли просто с улицы, — заявил Фургал.

Ранее Люберецкий городской суд Московской области приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы. Они будет отбывать срок в колонии строгого режима. Фургала признали виновным в организации двух убийств и покушении на конкурентов в 2004–2005 годах.

Кроме того, бывший помощник Фургала Андрей Карепов приговорен к 21 году колонии по делу об убийствах бизнесменов.

30 января Фургал выступил в суде с последним словом. Он попросил признать его невиновным в инкриминируемых деяниях и подчеркнул, что хочет «отмыть свое имя». По словам Фургала, он никогда не решал вопросы при помощи убийства. Тем не менее присяжные признали бывшего губернатора Хабаровского края виновным по всем трем эпизодам убийств конкурентов по бизнесу.