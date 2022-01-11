Валуев возглавил экспертный совет при Минприроды

Депутат, экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Николай Валуев будет руководить экспертным советом при Минприроды. Об этом сообщил замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Алексей Яковлев, передаёт РИА Новости.

Руководить экспертным советом будет Николай Сергеевич Валуев <...>. Николай Сергеевич активно вовлечён в нашу работу, принимает участие в решении проблемных вопросов, которые возникают, — заявил Яковлев.

По его словам, в Минприроды предложили Валуеву возглавить общественный совет, он согласился. Кроме бывшего боксёра в совет войдут работники заповедной системы и Росзаповедцентра, а также представители общественных организаций и научных сообществ.

Ранее Валуев заявлял, что спортсменам, которые представляют свою страну на международных соревнованиях, так же важно получать поддержку от государства, как и заботу от собственной матери. Он уточнил, что спортсмены, поднимающие флаг родной страны, по определению испытывают за неё гордость.

Также Валуев раскритиковал идею отмены лимита на легионеров в российском футболе. Он считает, что это навредит отечественным игрокам.