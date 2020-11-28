Вакцинировать сотрудников от коронавируса готова каждая пятая компания

https://static.news.ru/photo/6d3d013c-3258-11eb-9299-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Почти каждая пятая российская компания (19%) готова вакцинировать своих сотрудников от коронавируса.

При этом среди работодателей, планирующих вакцинацию своего персонала от COVID-19, более трети (39%) организовывали своим сотрудникам этой осенью прививки от гриппа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса.

Вакцинацию сотрудников от коронавируса, как только прививка поступит в гражданский оборот, пока планирует вдвое меньшее число работодателей (19%),— говорится в исследовании.

Однако 40% работодателей не будут организовывать для своих сотрудников прививку вакцины. Столько же (41%) ещё не решили, будут ли они делать это.

Аналитики отметили, что среди компаний, которые настроены организовать для персонала вакцинацию от COVID-19, — больницы и поликлиники, ретейл, производственные предприятия, финансовые организации и компании сферы услуг.

Как писал NEWS.ru, с 2022 года россияне будут получать выплаты по больничным листам, а также в связи с родами и беременностью без оформления дополнительных заявлений. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании кабмина. Выплаты будут перечисляться людям напрямую из Фонда соцстрахования, а не через работодателя. Кроме того, пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформляться автоматически.