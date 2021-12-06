«Вакцинация» стала главным словом 2021 года в русскоязычных соцмедиа

Слово «вакцинация» упоминалось в социальных медиа в 2021 году порядка 33,5 млн раз. Это почти в 6 раз больше, чем годом ранее. Таким образом, его можно считать словом года. Об этом сообщили РИА Новости в компании Brand Analytics.
В ходе исследования компания
Словом 2021 года в русскоязычном соцмедиа стала «вакцинация» — его упомянули в 33,5 миллиона сообщений. Это почти в 6 раз чаще, чем в 2020 году, — сообщили в компании.
В тройку лидеров вошли также слова «вакцина» и «прививка», упоминавшиеся 27,1 млн и 25,2 млн раз соответственно. По сравнению с 2020 годом количество упоминаний этих слов выросло в 2,6 раза.
Также в топ-10 вошли слова «ковид» и «спутник» (18,7 млн и 13,4 млн упоминаний в течение года).
В компании заявили, что пандемизация жизни влияет на рост употребления слов, напрямую не связанных с темой ковида.
Например, число сообщений с «госуслугами» выросло больше чем в 2 раза и составило около 9 миллионов публикаций за год, — подсчитали в Brand Analytics.
Также в десятку самых упоминаемых слов 2021 года вошли «криптовалюта», «биткоин», «мигрант» и «талибы» (террористическая организация, запрещена в России).
В рамках исследования изучались социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс.Дзен», Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Twitter и другие.
Ранее американский онлайн-словарь Merriam-Webster назвал существительное «вакцина» главным словом 2021 года. Количество запросов по этому термину за два года выросло на 1048%.