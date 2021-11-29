Названо главное слово 2021 года

Американский онлайн-словарь Merriam-Webster назвал существительное «вакцина» главным словом 2021 года. Количество запросов по этому термину за два года выросло на 1048%. Об этом говорится в пресс-релизе сервиса.

Пользователи Merriam-Webster на 601% чаще искали слово «вакцина» в этом году. По их мнению, слово «вакцина» означает гораздо больше, чем просто лекарство. Для многих оно символизировало возможное возвращение к жизни, которая была до пандемии.

В первой десятке по популярности также оказались слова «восстание», «осведомлённый», «кочевник», «инфраструктура», «цикада», «дерево муррайя», «цисгендер», «страж» и «мета».

Ранее Оксфордский словарь назвал главным словом года vax, трактующееся как «вакцина», и производные от него — «вакцинация», «вакцинировать» и другие. По мнению составителей, это слово лучше других отражает атмосферу 2021 года. В частности, в пример они привели выражения vax sites («места для вакцинирования») и fully vaxxed («полностью привитый»).

В России словом года признали «спутник». В 2021 году россияне употребляли его в девять раз чаще, чем за четыре предыдущих года, сообщили в пресс-службе Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина.