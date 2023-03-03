Вакансий много, а толку мало: что не так с центрами занятости безработных Почему при избытке вакансий, предлагаемых службой занятости, почти 600 тысяч человек остаются безработными

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

На российском рынке труда зафиксирован рекордный дефицит соискателей. Например, в четвертом квартале 2022 года на каждого безработного россиянина приходилось сразу 2,5 вакансии, это максимальный показатель с 2005 года — к таким выводам пришла аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Помимо прочего, эксперты связывают складывающуюся ситуацию с неэффективностью существующих служб занятости — они, как утверждают специалисты, продолжают работать по старым лекалам, слабо отвечающим требованиям времени. При этом в Госдуме и Совфеде уже предложили переформатировать деятельность государственных бирж труда — их могут заменить современные рекрутинговые центры.

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Почему служба занятости предлагает «работу для бедных»

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, число зарегистрированных безработных в России по состоянию на 18 февраля 2023 года составляло 559 тыс. человек. Одна из них — Наталья из Ульяновской области. Она осталась без работы совсем недавно. От вакансий, которые ей предложила местная служба по труду и занятости, «просто слезы на глаза стали наворачиваться», признаётся в разговоре с NEWS.ru женщина.

Я на самом деле совсем не капризная, но когда увидела вакансии с зарплатой 10–12 тысяч рублей в месяц, впала в ступор — как на эти деньги сегодня можно жить? Только за коммунальные услуги отдашь — и всё, можно голодать. При таком раскладе проще вообще на работу не ходить, — говорит Наталья.

Эксперты признают: найти высокооплачиваемую работу в региональных центрах службы по труду и занятости крайне сложно. Так, Наталье, по ее словам, предлагали устроиться в Старокулаткинскую межпоселенческую центральную библиотеку за вознаграждение в 3200–4000 рублей. За работу бухгалтером в Ульяновском речном порту обещали платить 30 тысяч рублей в месяц.

Руководитель кадровой службы одной из крупных российских коммерческих компаний Елена Денисова рассказала NEWS.ru, что серьезные работодатели, как правило, размещают свои предложения на популярных интернет-сервисах:

У россиян сформировался устойчивый стереотип: если ты хочешь получать государственное пособие, то, конечно, должен встать на учет в службу занятости. Однако если намерен найти работу по вкусу, то следует использовать хорошо зарекомендовавшие себя рекрутинговые сервисы. К счастью, сегодня в России есть таковые.

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Денисова призналась, что не встречала ни одного соискателя, который смог бы найти статусную и высокооплачиваемую работу через систему государственного рекрутинга:

Это неправильно, но это остается фактом. Таких вакансий там обычно нет. Да, бабушка может найти работу уборщицей или санитаркой в районной больнице, однако амбициозным людям эти журналы вакансий, пожалуй, не стоит и листать.

Как сообщили NEWS.ru в аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, количество граждан, ищущих работу через службу занятости, значительно уменьшилось. Так, в четвертом квартале прошлого года количество обратившихся на биржу труда составило 676 тысяч человек, снизившись на 32,3% по сравнению с предыдущим годом.

В результате в четвертом квартале 2022 года на одного соискателя приходилось 2,5 открытые вакансии, что является максимальным значением с 2005 года, — пояснил собеседник NEWS.ru.

При этом годом ранее для каждого безработного было по 2,1 вакансии — хотя общее количество свободных ставок тогда было выше.

Нужны ли службы занятости в существующем виде

Зафиксированный на рынке труда тренд вновь актуализировал дискуссию о необходимости радикального переформатирования системы государственного рекрутинга.

Еще осенью 2021 года в Роструде анонсировали переход центров занятости в 61 российском регионе на новый стандарт работы. В ведомстве, в частности, указывали, что модернизированные центры занятости населения должны будут оперативно реагировать на изменения, которые происходят на рынке труда, а также предупреждать риск увеличения числа безработных.

В Минтруде в свою очередь обещали, что до конца 2023 года модернизируют все российские центры занятости. Это предусмотрено новым федеральным проектом в составе нацпроекта «Демография» — «Содействие занятости». Указывалось, что центры занятости перепрофилируют в государственные кадровые агентства. Чиновники обещали их полное переоснащение, а также переобучение всех сотрудников.

Однако пока результаты реформы заметны далеко не всем, свидетельствует социология. Проведенный ОНФ опрос показал: работой служб занятости населения удовлетворены 40% россиян. Большинству не нравится то, что в базах отсутствуют подходящие вакансии, сотрудники предлагают низкооплачиваемые места, а ставок по новым высокотехнологичным профессиям практически нет. 58% опрошенных признались, что хотя бы раз обращались в службы занятости населения. Это свидетельствует о потенциальной востребованности служб занятости как государственного кадрового агентства, заявляли в ОНФ.

Экономист, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов пояснил NEWS.ru, что служба занятости в настоящее время преимущественно решает вопросы получения пособия по безработице — путем фиксации формальных отказов в трудоустройстве по ее вакансиям, а также частично способствует закрытию некоторых вакансий на государственных и муниципальных предприятиях.

Бизнес же предпочитает коммерческие сервисы или самостоятельный поиск кандидатов — крупные компании часто имеют собственное подразделение подбора. Подобное разделение функций сложилось несколько десятилетий назад и вряд ли изменится в ближайшем будущем. Возможно, некоторые изменения сложившейся системы произойдут в процессе цифровизации и этого сегмента госуслуг. Но пока говорить об этом явно рано, — пояснил Хестанов.

Парадокс заключается в том, что государственная служба занятости эффективна в той системе координат, в которую ее поместили, утверждает в беседе с NEWS.ru руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Пётр Кирьян.

Она учитывает тех, кто официально становится на учет безработным и получает поддержку. Кроме того, она же дает условное представление о спросе на те или иные рабочие руки со стороны пусть ограниченного, но заметного круга работодателей — от «Почты России» до различных госорганов. Поэтому прежде чем измерить то, как наши проекции на службу занятости соотносятся с ее работой, стоит взглянуть на KPI системы. И работать над KPI, — указал эксперт.

По его мнению, пандемия коронавирусной инфекции продемонстрировала, что в целом со своими задачами служба занятости справляется: когда возник риск кризиса занятости, система купировала риски полной потери средств у безработных, а кто-то даже нашел новую работу.

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

В то же время Кирьян признал, что многие работодатели предпочитают искать соискателей через иные коммерческие сервисы:

Это связано с тем, что целый пласт сфер деятельности в России существует вне рамок перечня профессий. Они даже могут быть там упомянуты, но профессиональные требования будут далекими от жизни. Плюс интернет позволяет легко коммуницировать с людьми напрямую. Вам не нужен госсервис, чтобы подать заявку в службу такси, доставки или просить рассмотреть резюме в отдел рекламы или маркетинга. Кроме того, сервисы по поиску работы позволяют четко ставить профессиональные требования к опыту или знаниям соискателей.

Какими должны быть центры занятости

Между тем снижение количества обращений к государственной бирже труда спровоцировало очередную дискуссию о будущем этой структуры. В Госдуме уже предлагают возможные варианты реформирования организации.

Зампред думского комитета по экономической политике Артём Кирьянов пояснил NEWS.ru, что в последнее время службы занятости стали работать лучше, вышли за рамки субъектов Федерации, наладили межрегиональный обмен по вакансиям. Однако, говорит он, от существующей конструкции странно было бы требовать замещения профессиональных коммерческих сервисов.

В идеале службу занятости нужно отделить от формата социальной помощи, которой мог бы заниматься специальный орган. Кстати, важной историей для тех, кто хочет работать, является механизм социального контракта — новые знания и поддержка рождают новый образ жизни. А служба занятости должна быть координирующим органом, объединяющим данные и потребности работодателей, потенциал учебных заведений и госзадание по рабочим местам в бюджетной сфере. Тогда, при большой потребности страны в кадрах, удастся минимизировать количество безработных, — считает парламентарий.

В существующей парадигме государственная структура вряд ли сможет заменить собой коммерческие агентства по подбору персонала, говорит Кирьянов, поскольку «у них разные цели и почти не пересекающаяся целевая аудитория».

Если государство в рамках службы занятости осуществляет социальную функцию поддержки человека, то коммерческие сервисы настроены на дорогую продажу специалистов, на чем, собственно, и зарабатывают. А выплаты безработным, их социальная поддержка по объему средств сразу отсекает высококлассных специалистов. Сегодня в стране много работы, но безработные не совпадают с вакансиями либо по квалификации, либо по месту проживания, — объяснил собеседник NEWS.ru.

На необходимости перемен в работе центров занятости настаивают и в Совете Федерации. Сенатор Айрат Гибатдинов заявил NEWS.ru, что, «к большому сожалению, методы службы занятости в стране остались на очень низком уровне и довольно слабо выполняют свои задачи».

Те наработки, которые применялись несколько лет назад, уже не соответствуют современным реалиям. Как работодателям, так и соискателям в настоящее время более комфортно вести диалог через разнообразные интернет-ресурсы. Службы занятости должны идти в ногу со временем и соответствовать потребностям граждан. В сельских местностях кадровые потребности тех или иных учреждений должны отслеживать представители муниципальных властей, — пояснил Гибатдинов.

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Удастся ли государству провести обещанный ребрендинг центров занятости — большой вопрос. Увидим ли мы на выходе масштабную «перезагрузку» или дело ограничится «косметическим ремонтом» — вот главный вопрос, который волнует тех, кто хочет не только получать пособие, но и иметь шанс найти действительно хорошую работу.