Вагнер получил звание Героя России «за мужество и героизм» Путин присвоил космонавту Вагнеру звание Героя России

Иван Вагнер / Фото Roscosmos/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин присвоил космонавту Ивану Вагнеру звание Героя России, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Кроме того, Вагнеру было присвоено звание почётного лётчика-космонавта России.

В документе говорится, что Вагнер получил звание Героя России за «мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта на Международной космической станции.

Ранее Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимханову за «мужество и героизм», проявленные во время военной спецоперации на Украине. В марте Кадыров рассказал, что Делимханов принимает личное участие в проводимой Россией военной спецоперации на Украине. Глава Чечни назвал Делимханова опытным командиром.

В начале марта глава российского государства посмертно наградил Героем Российской Федерации командира батальона Донецкой Народной Республики «Спарта» Владимира (Воха) Жогу, который погиб во время эвакуации гражданских лиц из районов, охваченных боевыми действиями, когда противник вёл огонь.